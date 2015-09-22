Gözler Türkiye’de



AB içişleri bakanları salı günü sığınmacıların üye ülkelere dağılımı konusunu tartışırken, AB liderlerinin çarşamba akşamki zirvesine Türkiye ile işbirliği konusu damgasını vuracak.

Brüksel'de düzenlenecek AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde sığınmacı krizinin ‘dış politik‘ boyutunun ele alınması, özellikle de Türkiye ile işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.

Almanya'nın dış sınırlarının korunması konusunda AB'nin sınır ajansı Frontex'in Doğu Akdeniz'deki misyonu ‘Poseidon'a gemi ve uçak takviyesinden yana olduğu ve zirvede konuyu gündeme getireceği belirtildi. Haber ajansı AFP'ye konuşan bir Alman hükümet yetkilisi, sığınmacı sorununda Türkiye'yi anahtar rolde gördüklerini vurguladı.

AB kurumlarının sığınmacılar konusunda Ankara ile somut bir diyalog içine girmesi için çarşamba günü düğmeye basılmasını beklediklerini belirten hükümet yetkilisi, “Suriye'nin komşusu olarak Türkiye iki milyon sığınmacıyı kabul etti ve aynı zamanda AB üyesi Yunanistan ile deniz ve kara sınırına sahip. Yunanistan'dan da büyük sayılarda kaçak geçişler oluyor. Bu nedenle AB dış sınırlarının güvenceye alınmasında NATO partneri ve AB üyeliğine aday Türkiye ile birlikte hareket edilmesi önem taşıyor“ diye konuştu.

Türkiye ‘güvenli ülke‘ olmayacak

Alman hükümet yetkilisi, diğer yandan Türkiye'ye Batı Balkan ülkeleri gibi ‘güvenli ülke‘ statüsü verilmesine hala karşı olduklarını kaydetti. AB çapında geçerli olan ‘güvenli ülkeler‘ listesi, söz konusu ülkeden gelen sığınmacıların geri gönderilmesine imkan sağlıyor. Alman hükümet yetkilisi, Kürt sorununa dikkat çekerek Almanya'nın hala Türkiye'den gelen iltica başvurularına büyük ölçüde olumlu yanıt verdiğini hatırlattı.

Türkiye'ye mali yardım Komisyon gündeminde

Liderler zirvesinin hemen öncesinde AB Komisyonu'nun çarşamba günü Türkiye'ye ‘milyar euroluk‘ olası yardımı istişare edeceği bildirildi. Komisyon sözcüsü, yardım konusundaki istişare toplantısını teyit etti, ancak miktar konusunda bilgi vermedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardımların önemli ölçüde artırılması gerektiği uyarısını yineledi. Almanya'nın kayda değer yardımlarda bulunduğunu ve daha fazlasını yapmak istediklerini belirten Gabriel, ancak diğerlerinin de sorunun çözümüne katkıda bulunması gerektiğini kaydetti. Avrupa'nın ek 1,5 milyar euroluk yardım taahhüdünü hatırlatan Sigmar Gabriel, aynı miktarı sağlamaları konusunda Körfez ülkeleri ve ABD ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Türkiye ile diyaloğun önemine dikkat çekerek, yardımların artırılması gerektiğini belirtmişti. Komisyon oturumunda Batı Balkan ülkelerine mali yardımların da gündeme gelmesi bekleniyor. AB Komisyonu'nun Avrupa komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, kısa süre önce yaptığı açıklamada, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye bir milyar euroya varan yardım sağlamak istediklerini söylemişti.