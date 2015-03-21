Gözler tarihi Newroz'a çevrildi, Öcalan'ın mektubunda neler yer alacak?

Çözüm sürecinin kritik adımlarından biri bugün Diyarbakır’da düzenlenecek tarihi Newroz Kutlaması’nda atılacak.

Abdullah Öcalan’ın 2 sayfalık ‘Newroz mektubu’, kutlamalar sırasında Türkçe olarak HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kürtçe olarak da HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından okunacak.

Hürriyet'ten Onur Konuralp'in haberine göre, Öcalan’ın mektubunda, PKK’ya doğrudan “Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleden vazgeç” çağrısının yer almadığı belirtiliyor. Ancak PKK’nın toplayacağı olağanüstü kongrenin, ‘silahlı mücadeleden vazgeçme’ kararı almasının koşulları ve şartları hakkında değerlendirmelerin bulunduğu vurgulanıyor.

Mektupta ayrıca ‘tahkim edilmiş ateşkes’ olarak nitelendirilen güvenlik güçleriyle PKK’lı gruplar arasındaki çatışmazlık halinin devam ettirilmesinin önemi, bölgedeki kamu güvenliğini bozucu uygulamalara son verilmesi de yer alacak.

Olağanüstü hareketlilik

Öte yandan milyonlarca insanın katılım göstermesi beklenen Nevruz kutlaması için Diyarbakır'da da olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Güvenlik güçleri Nevruz kutlamaları sırasında yaşanabilecek olası her türlü provakatif girişim için kentte kırmızı alarma geçmiş durumda.

97 ücretsiz otobüs

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca, nevruz etkinliğinin yapılacağı alana ulaşımın rahat sağlanması amacıyla 25 yerden 97 otobüsle vatandaşlar ücretsiz taşınacak.

Oteller doldu, evler açıldı

Nevruz kutlamaları için yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin geldiği Diyarbakır'da otellerde de yer kalmadı. Nevruz Komitesi yer kalmaması nedeniyle gelenlerin konaklaması için bin 500 ev hazırladı.

700 aşkın basın mensubu

Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı basın mensupları, nevruz kutlamalarına ilişkin yayın yapmaya başlarken, alana canlı yayın araçları yerleştirildi. Etkinliği izlemek için 700'ü aşkın basın mensubu akreditasyon yaptı.

Newroz ateşine 15 ton odun

Seyyar baz istasyonları ile tuvaletlerin yerleştirildiği Nevruz alanına kalabalık nedeniyle 2 dev ekran kuruldu. 500 litre mazotun kullanılacağı nevruz ateşi için alana 15 ton odun getirildi.

Etkili yağış bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır'da Sabah saatlerinden itibaren sağanak olacağını bildirdi. Yağışın 24 saat içerisinde metrekarede 20 ila 30 kilograma ulaşacağı tahmin ediliyor.