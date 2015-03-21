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Gözler tarihi Newroz'a çevrildi, Öcalan'ın mektubunda neler yer alacak?

Öcalan’ın mektubunda, PKK’ya doğrudan 'Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleden vazgeç' çağrısının yer almadığı belirtiliyor

21 Mart 2015 09:39

Çözüm sürecinin kritik adımlarından biri bugün Diyarbakır’da düzenlenecek tarihi Newroz Kutlaması’nda atılacak.

Abdullah Öcalan’ın 2 sayfalık ‘Newroz mektubu’, kutlamalar sırasında Türkçe olarak HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kürtçe olarak da HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından okunacak.

Hürriyet'ten Onur Konuralp'in haberine göre, Öcalan’ın mektubunda, PKK’ya doğrudan “Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleden vazgeç” çağrısının yer almadığı belirtiliyor. Ancak PKK’nın toplayacağı olağanüstü kongrenin, ‘silahlı mücadeleden vazgeçme’ kararı almasının koşulları ve şartları hakkında değerlendirmelerin bulunduğu vurgulanıyor.

Mektupta ayrıca ‘tahkim edilmiş ateşkes’ olarak nitelendirilen güvenlik güçleriyle PKK’lı gruplar arasındaki çatışmazlık halinin devam ettirilmesinin önemi, bölgedeki kamu güvenliğini bozucu uygulamalara son verilmesi de yer alacak.

 

Olağanüstü hareketlilik

 

Öte yandan milyonlarca insanın katılım göstermesi beklenen Nevruz kutlaması için Diyarbakır'da da olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Güvenlik güçleri Nevruz kutlamaları sırasında yaşanabilecek olası her türlü provakatif girişim için kentte kırmızı alarma geçmiş durumda.

 

97 ücretsiz otobüs

 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nca, nevruz etkinliğinin  yapılacağı alana ulaşımın rahat sağlanması amacıyla 25 yerden 97 otobüsle  vatandaşlar ücretsiz taşınacak.

 

Oteller doldu, evler açıldı

 

Nevruz kutlamaları için yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin geldiği Diyarbakır'da otellerde de yer kalmadı. Nevruz Komitesi yer kalmaması nedeniyle gelenlerin konaklaması için bin 500 ev hazırladı.

 

700 aşkın basın mensubu

 

Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı basın mensupları, nevruz  kutlamalarına ilişkin yayın yapmaya başlarken, alana canlı yayın araçları  yerleştirildi. Etkinliği izlemek için 700'ü aşkın basın mensubu akreditasyon  yaptı.

 

Newroz ateşine 15 ton odun

 

Seyyar baz istasyonları ile tuvaletlerin yerleştirildiği Nevruz alanına kalabalık  nedeniyle 2 dev ekran kuruldu. 500 litre mazotun kullanılacağı nevruz ateşi için  alana 15 ton odun getirildi.

 

Etkili yağış bekleniyor

 

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır'da Sabah  saatlerinden itibaren sağanak olacağını bildirdi. Yağışın 24 saat içerisinde  metrekarede 20 ila 30 kilograma ulaşacağı tahmin ediliyor.

 

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