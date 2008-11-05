Gözler Obama'yı aradı!..

Spurs'ün yüzü gülmüyor

Rockets blok yedi!..

Phoenix zorlanmadı Phoenix zorlanmadı

San Antonio Spurs kötü gidişe, Dallas karşısında da dur diyemedi. Aldığı iki mağlubiyetle sezona istediği gibi başlayamayan Spurs, evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'e 98-81 mağlup oldu.Houston Rockets ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Boston Celtics'ten aldı.Son şampiyon Boston, rakibini deplasmanda 103-99 mağlup etti. Rakibinin ilk çeyrekte elde ettiği 6 sayılık farkı son çeyreğe kadar eritmeye çalışan Rockets maçın son saniyelerinde aradaki farkı 2 sayıya da indirse de üstünlüğünü sağlayamadı ve maçtan mağlup ayrıldı.Gecenin diğer maçında ise Phoenix Suns deplasmanda New jersey Nets'i 114-86 mağlup etti.Konuk ekipte 6 üç sayı denemesinde de başarı sağlayan Raja Bell 22 sayı - 2 asist - 2 ribauntla başrolü oynadı.