Gözler Obama'yı aradı!..

ABD'de seçim heyecanının yaşandığı gecede, NBA'de de üç önemli karşılaşma vardı. Obama'nın zafere ulaştığı gecede son şampiyon Boston Celtics, Houston Rockets'a sezonun ilk mağlubiyetini tattırırken, sezona kötü bir başlangıç yapan San Antonio Spurs, kötü gidişi Dallas karşısında da durduramadı..
San Antonio Spurs kötü gidişe, Dallas karşısında da dur diyemedi. Aldığı iki mağlubiyetle sezona istediği gibi başlayamayan Spurs, evinde karşılaştığı Dallas Mavericks'e 98-81 mağlup oldu. Spurs'ün yüzü gülmüyorŞAMPİYON, ROCKETS’I DURDURDU
Houston Rockets ise bu sezonki ilk mağlubiyetini Boston Celtics'ten aldı.
Son şampiyon Boston, rakibini deplasmanda 103-99 mağlup etti. Rakibinin ilk çeyrekte elde ettiği 6 sayılık farkı son çeyreğe kadar eritmeye çalışan Rockets maçın son saniyelerinde aradaki farkı 2 sayıya da indirse de üstünlüğünü sağlayamadı ve maçtan mağlup ayrıldı. Rockets blok yedi!..PHOENIX RAHAT KAZANDI
Gecenin diğer maçında ise Phoenix Suns deplasmanda New jersey Nets'i 114-86 mağlup etti.
Konuk ekipte 6 üç sayı denemesinde de başarı sağlayan Raja Bell 22 sayı - 2 asist - 2 ribauntla başrolü oynadı. Phoenix zorlanmadı