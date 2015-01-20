Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın bugünkü ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizlerde indirime gidebileceği beklentisi var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz oranlarıyla ilgili memnuniyetsizliğini belirterek, “Merkez Bankası, faizi indirmek için neyi bekliyorsun? Şimdi diyecekler ki ‘Merkez Bankası bağımsız.’ Sen bağımsızsan ben de bağımsızım” demişti.

Reuters’ın 20 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre beklenti faiz indirimi yönünde. Ankete katılan 20 kurumun 11’i Merkez’in hali hazırda yüzde 8.25 seviyesinde olan siyaset faizinde bir indirime gitmesini bekliyor. Merkez’in toplantısına odaklanan hisse senedi piyasalarında bankacılık hisseleri faiz indirim beklentileriyle yükselirken endeks 88.000 direncinde kapandı.

BIST-100 endeksi yüzde 0.68 yükselişle 88.006 puandan günü bitirdi. Endeks üzerindeki ağırlığı yüksek olan bankacılık hisseleri yüzde 1 yükselişle kapandı.

Avrupa’dan destek...

Yatırım Finansman Yurtiçi Satış Müdür Yardımcısı Yunus Kaya, Reuters’a, “Son 4 gündür banka hisseleri önderliğinde, hafif tempoda yükselişini sürdüren bankalar bugün de yükselişle kapandı. 88.000 oldukça önemli bir direnç seviyesi ve piyasa PPK toplantısı öncesinde burada beklemeyi tercih ediyor. Faiz indirim beklentileri bankaları destekliyor. Olası indirimin büyüklüğü ve PPK açıklamasının ayrıntılarıyla piyasada volatilitenin artmasını bekleyebiliriz” diye konuştu.

Küresel piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) euro bölgesinde deflasyon ile mücadele ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek için tahvil alım programı açıklayacağına yönelik beklentilerin desteğiyle yükseldi. Kimi euro bölgesi devletlerinin tahvil getirileri beklentilerle yeni tarihi düşük düzeylere inerken, Almanya’nın DAX endeksi yüzde 1 yükselerek yeni tarihi zirveyi gördü.

Dolar beklemede

Kur, küresel risk iştahındaki artışla AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ tatili nedeniyle düşük hacimde gerilerken, bankacılar risk iştahının, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yeni tahvil programını açıklayabileceğine dair beklentilerle kuvvetlendiğini düşünüyor.

Erdoğan, ‘neyi bekliyorsun?’ demişti

Cuma günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren açıklamaları ile 2 haftanın zirvesi olan 2.3425’e yükselen dolar/TL dün 2.3313/2.3324 seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın siyaset faizi yüzde 8.25 seviyesinde. Dünya genelinde ise gelişmiş ülkelerde siyaset faizleri sıfıra yakın seviyede bulunuyor.