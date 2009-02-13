Gözler kör olmamak için hareket ediyor

Bilim insanları, gözlerin mütemadiyen hareket etmesinin nedeninin kör olmayı engellemek olabileceğini bildirdiler.



Gözdeki belli belirsiz kısa ve hızlı hareketler, sürekli bakmanın imkânsız olduğunu gösteriyor. Sabit duran bir objeye gözlerimizi sabitlediğimizde bile gözler harekete devam ediyor.



Daily Mail'deki habere göre, California'daki Salk Enstitüsü'nce yapılan araştırmada, beyinde göz hareketlerinden sorumlu "komuta merkezi"nde inceleme yapıldı.



Science dergisinde yayınlanan araştırmada, bu hareketlerin, beynin gazete sütunlarını tararken veya hareket eden bir objeyi takip ederken kullanılan aynı bölge tarafından aktif olarak kontrol edildiği belirlendi.



Daha önce, göz hareketlerinin sinir sinyallerinin arızi sonucu olduğu düşünülüyordu.



Bilim insanları, göz hareketlerinin retina üzerindeki, aksi halde kaybolacak görüntüleri "canlandırarak" hayati bir görev yaptığını, normal bir görüş sağlamak için bu kısa ve hızlı göz hareketlerinin zaruri olduğunu belirttiler.



(AA)