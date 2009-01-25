T24 LogoT24 Logo
Spor

Gözler Kadıköy'e çevrildi

Turkcell Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

25 Ocak 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Turkcell Süper Lig'in 17. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.

Ev sahibi Fenerbahçe güçlü rakibi Trabzonspor'u kendi sahasında seyircisinin desteğiyle yenerek, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 



Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Selçuk'un oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Selçuk'un son antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Emre, Selçuk (Deniz), Uğur, Alex, Güiza.

Konuk Trabzonspor ise Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanıp zirve yarışında önemli bir engeli aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un sahaya Sylva, Serkan Balcı, Song, Egemen, Cale, Isaac, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara ve Gökhan'dan oluşan 11'le çıkması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24