Gözler Kadıköy'e çevrildi

Turkcell Süper Lig'in 17. haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.Ev sahibi Fenerbahçe güçlü rakibi Trabzonspor'u kendi sahasında seyircisinin desteğiyle yenerek, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Selçuk'un oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Selçuk'un son antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.Sarı-lacivertlilerin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Deivid, Emre, Selçuk (Deniz), Uğur, Alex, Güiza.Konuk Trabzonspor ise Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanıp zirve yarışında önemli bir engeli aşmak istiyor. Bordo-mavili takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.Trabzonspor'un sahaya Sylva, Serkan Balcı, Song, Egemen, Cale, Isaac, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara ve Gökhan'dan oluşan 11'le çıkması bekleniyor.