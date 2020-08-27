Gözler JPMorgan'ın tavsiyesiyle dalgalanan doların seyri ve Merkez Bankası'nın açıklayacağı rezerv verilerinde

Dün bankacılık devi JPMorgan'ın 'Dolar sat - TL al' tavsiyesini içeren teknik analiziyle dalganan dolar/TL güne güne 7.37 ile yatay başladı.

Dolar/TL dün 7.34 TL ile 7.39 TL arasında uzun süre dalgalandı. Akşam saatlerinde 7.36 TL'den işlem gören dolar bu sabah 7.37 - 7.375 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL hafta içinde 7.4070 ile yeni tarihi zirveye yükselmişti.

Euro güne 8.71 TL seviyesinden başlarken, sterlin ise 9.72 TL'den işlem görüyor.

Bugünün önemli gelişmeleri

Piyasalarda ise Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ve fonlama maliyeti izlenmeye devam ediyor.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler arasında saat 14.30'da açıklanacak para banka istatistikleri ve Merkez Bankası'nın rezerv verileri yer alıyor.

Piyasaya sağladığı fonlamada daha yüksek faizli geleneksel yöntem reponun payının artabileceğini hafta içinde belirten Merkez Bankası, bu yöntemle fonlama maliyetini yükseltmeye dün de devam etti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 6 baz puan artışla yüzde 9.73 oldu. Fonlama maliyeti 4 Ağustos'tan bu yana aralıksız artış kaydediyor.

Politika faizi olan yüzde 8.25'ten bir hafta vadeli repo fonlamasını durduran Merkez Bankası, gecelik vadede yüzde 9.75, bir haftadan uzun vadede ise yüzde 11'in üzerinde maliyetle piyasayı fonluyor ve böylece fonlama maliyetini yükseltiyor.

Merkez Bankası piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. Merkez Bankası fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9.73'e yükseltti, yani 250 baz puana yakın sıkılaştırma yapmış oldu.

FED Başkanı izlenecek

Yurtdışında ise ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Türkiye saatiyle 16.10'da yapacağı konuşma izlenecek. Powell'ın konuşmada FED'in iki yıl önce başlattığı, düşük faiz ortamında para politikasının nasıl bir yaklaşım izlemesi gerektiği hakkındaki çalışmanın sonuçlarından bahsedecek.

Powell'ın konuşmada faiz oranlarının daha da uzun süre çok düşük kalmasını sağlayacak ortalama enflasyon hedeflemesine geçişten de bahsedeceği tahmin ediliyor.