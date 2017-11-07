T24 LogoT24 Logo
Spor

Gözler Basketbol Federasyonu'nda

İSTANBUL, (DHA)- BASKETBOLDA Euroleague ile 2019 Dünya Kupası eleme tarihlerinin çakışması ve Fenerbahçeli 5 oyuncunun, Milli Takım'da yer almayacağını açıklamasının ardından gözler Basketbol Federasyonu'na çevrildi

07 Kasım 2017 12:51

İSTANBUL, (DHA)- BASKETBOLDA Euroleague ile 2019 Dünya Kupası eleme tarihlerinin çakışması ve Fenerbahçeli 5 oyuncunun, Milli Takım\'da yer almayacağını açıklamasının ardından gözler Basketbol Federasyonu\'na çevrildi.
Euroleague\'de yer alan Fenerbahçe Doğuş\'tan Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler,  Barış Hersek, Ali Muhammed (Bobby Dixon) ve Egehan Arna\'nın yazılı açıklamayla ay-yıldızlı forma giyemeyeceklerini bildirmeleri üzerine, Basketbol Federasyonu\'nun alarma geçtiği öğrenildi.
Federasyonun, Fenerbahçeli oyunculara disiplin talimatnamesinin 37. maddesinin 1. bendine göre 6-24 maçtan men ve 75.000 ile 300.000 TL para cezalarını gündeme alacağı ifade edildi. Ancak TBF\'nin, 37. maddenin 5. bendinde yer alan bu ihlalin ilk kez yapıldığı yolunda karar alması halinde sarı-lacivertli oyunculara ihtar ya da para cezası verilmeyecek.
Anadolu Efes\'in milli oyuncuları Doğuş Balbay ile Can Maxim Mutaf konusunda henüz bir karar vermediği, federasyonun Fenerbahçe\'ye vereceği cezaya göre hareket edeceği belirtildi.
Euroleague dışındaki Avrupa kupaları organizasyonlarıyla ULEB\'in ilgisi olmaması yüzünden diğer Türk ekiplerinin maçları, Milli Takım elemeleri ile çakışmıyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BASKETBOLDA EuroleagueDünya KupasıFenerbahçeliMilli TakımBasketbol FederasyonuEuroleagueFenerbahçe Doğuş Melih Mahmutoğlu Sinan GülerHersek Ali Muhammed Bobby DixonEgehan ArnaFederasyonun FenerbahçeliAncak TBFAnadolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24