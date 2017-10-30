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Gözler Balıkesir'de; 6 kişilik listeden sadece o kaldı!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un bugün istifası bekleniyor

30 Ekim 2017 10:57

AKP'de 22 Eylül günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş'ın görevini bırakması ile başlayan "istifa rüzgârı"nda sona gelindi. Şimdiye kadar 5 isim istifasını sundu. Şimdi tüm gözler listedeki son isme, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a çevrildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'deki istifa 'operasyonunda' şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti.

6 kişilik listede geriye bir tek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kaldı. Uğur'un kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Erdoğan "İstifasını bekliyoruz" demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin önceki günkü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, belediye ve il başkanlarına yapılan operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve kararını pazartesi günü açıklayacağını söyleyen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hakkında ”Pazartesi istifa etmesini bekliyoruz” demişti.

 

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