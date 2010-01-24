Gözler Almanya’nın Afganistan kararında

T24 - ABD yönetimi Afganistan için ek askeri güç talep ederken, Almanya Başbakanı Merkel “Afgan ordusunun eğitimine” yoğunlaşacaklarını söyledi.





Afganistan’da istikrar ve güvenlik için yeni bir stratejinin masaya yatırılacağı Londra Konferansı öncesinde Almanya değerlendirmelerini sürdürüyor.



Başbakan Angela Merkel, haftalık açıklamasında konferansa ilişkin olarak, “sorumluluğun kademeli olarak Afgan Hükümeti’ne devredilmesi” hedefi etrafında herkesin birleşmesini ve ortak çaba göstermesini istedi. Merkel, Almanya’nın Afganistan’da yerel güvenlik güçlerinin eğitimine ağırlık vereceğini vurgularken, Afganistan’daki Alman askerlerinin sayısının ‘4 bin 500’ üst sınırı ile sınırlandırılması önerilerine ilişkin olarak ise açıklama yapmadı.



Merkel, Pazartesi günü Berlin’de Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile bir araya gelecek. Başbakanın, hükümetin Afganistan politikası hakkında Çarşamba günü Federal Meclis’i bilgilendirmesi bekleniyor.





“Açık çek yok”



Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, “Ben hiçbir zaman, Afganistan’a ek birlik göndermeyeceğiz demedim. Örneğin Afgan birliklerinin eğitimi konusunda…Ama açık çek de vermiyorum” ifadelerini kullandı.



Alman haber ajansı dpa’nıın edindiği bilgilere göre, Savunma Bakanı Karl Theodor zu Gutenberg ise Afganistan'daki Alman askerlerinin sayısını 1500 ila 1600 arasında artırılmasının mümkün olduğu görüşünde. Bu askerlerden 500’ünün AWACS uçaklarını kullanmak üzere bölgeye gönderilebileceği belirtiliyor.



Ana muhalefet partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti ise Afganistan’daki Alman askerilerinin sayısının artırılmasına karşı çıkıyor. Afganistan’daki Alman birliklerinin ülkeden çekilmesi için net bir tarih belirlenmesini de isteyen Sosyal Demokrat Peti yetkilileri, mecliste askerlerin sayısının artırılmasına ilişkin olası bir oylamada ‘ret’ oyu kullanacaklarını açıkladı.



Sosyal Demokrat Parti, Afganistan'daki Alman birliklerinin 2011 yılından itibaren çekilmeye başlamasını ve 2015 yılına kadar çekilme işleminin tümüyle tamamlanmasını istiyor. Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, bu konuda henüz kesin bir tarih verilemeyeceğini söyleyerek, “Hiçbir politikacı bugün böyle sözler veremez, 2013 yılına kadar her şey kaybedilmiş, ya da kazanılmış olabilir” şeklinde konuştu.



Mevcut hükümetin görev süresi 2013 yılı sonbaharında sona eriyor.



