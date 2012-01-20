-Gözler, 26 Ocak'ta yapılacak Genel Kurul'da İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Futbolda gözler, 26 Ocak'ta Ankara'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulu'na çevrildi. TFF'nin Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle yaptığı toplantıda, gündem yaratacak gelişmeler yaşandı. Toplantının ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, müsabakanın sonucunu etkilemeye dönük fiillerle ilgili olarak fiilin ağırlığına göre minimum 12 puandan başlamak üzere puan silme cezası uygulanması ile ilgili Federasyon Başkanı Aydınlar'ın, 26 Ocak'ta yapılacak Genel Kurul'da önerge vereceğini ifade ederken, Fenerbahçe Kulübü adına açıklamalarda bulunan Başkanvekili Nihat Özdemir, 58. maddenin değişmemesini istediklerini bildirdi. Toplantı sonrasında Federasyon tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, TFF başkanvekillerinden Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarının soruları üzerine, ''Her halde bir açıklama yapılacaktır'' diyerek binadan ayrıldı. Ancak toplantının içeriğiyle ilgili TFF'den her hangi bir açıklamada bulunulmadı.