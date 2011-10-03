-Gözlem raporu AKPM Genel Kurulu'nda kabul edildi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye'de 12 Haziran 2011 genel seçimlerine ilişkin gözlem raporu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. AKPM'den yapılan açıklamada, Strasbourg'da başlayan Sonbahar Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde bugün AKPM Bürosu'nun faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında, raportörlüğünü İsveçli Parlamenter Kertsin Lundgren'in yaptığı, Türkiye'de 12 Haziran 2011 genel seçimlerine ilişkin AKPM gözlem misyonu tarafından hazırlanan rapor edildi. Türkiye'deki seçimleri izlemek üzere oluşturulan komitenin, seçimlerin demokratik ve çoğulcu bir ortamda yapıldığı ve iyi yönetildiği değerlendirmesinin yer aldığı ve seçimlerden sorumlu yöneticilerin profesyonelliğinden memnuniyetle söz edildiği raporda, seçim barajı, yurtdışındaki vatandaşların bulundukları yerde oy kullanabilmeleri, medya özgürlüğü, engellilerin oy kullanma koşullarının iyileştirilmesi, kadınların siyasete katılımının daha da artırılması ve seçim sisteminin iyileştirilmesi için mevzuat değişikliği konularında önerilere de yer veriliyor. Görüşmelere katılan ve gözlem heyetinde yer alan bazı parlamenterler, seçimlerin çoğulculuk, etkinlik gibi pek çok açıdan örnek olduğunu belirterek, tavsiyeler bölümünde sıralanan hususların gözlem olarak yer aldığına değindi. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'de yeni bir anayasa oluşturulması konusunda gösterilen iradenin ve çalışmaların başlamasının önemine işaret edildi. Türkiye'deki terörist eylemlerin eleştirildiği konuşmalarda, siyasi çözümün yerinin sadece parlamento olduğunun altı çizildi.