Gözle tacize 5 yıl hapis istemi

Oyuncu Özlem Balcı, kendisini gözle taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla apartman yöneticisi C.B.’den şikâyetçi oldu. C.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Balcı, ifadesinde “Beni gözleriyle taciz etti. İsteyip de elde edemediği tek kişi olduğumu, otoparkta sıkıştıracağını söyleyerek tehdit etti” dedi. C.B. hakkındaki taciz iddialarını reddetti, Balcı ile aidat borcunu ödememesi nedeniyle aralarının açıldığını ileri sürdü. Hazırlanan iddianamede, C.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, Balcı’nın bulunduğu eve, işyerine 3 ay süre ile yaklaşmaması, iletişim vasıtasıyla rahatsız etmemesi kararı da çıkarıldı.