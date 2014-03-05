T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gözle tacize 5 yıl hapis istemi

Oyuncu Özlem Balcı, kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla apartman yöneticisi C.B.’den şikâyetçi oldu

05 Mart 2014 09:32

Oyuncu Özlem Balcı, kendisini gözle taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla apartman yöneticisi C.B.’den şikâyetçi oldu. C.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Balcı, ifadesinde “Beni gözleriyle taciz etti. İsteyip de elde edemediği tek kişi olduğumu, otoparkta sıkıştıracağını söyleyerek tehdit etti” dedi. C.B. hakkındaki taciz iddialarını reddetti, Balcı ile aidat borcunu ödememesi nedeniyle aralarının açıldığını ileri sürdü. Hazırlanan iddianamede, C.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, Balcı’nın bulunduğu eve, işyerine 3 ay süre ile yaklaşmaması, iletişim vasıtasıyla rahatsız etmemesi kararı da çıkarıldı.

ETİKETLER

özlem balcıoyuncuşikayetçigözle taciz5 yıl hapis istemiiddianame

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24