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Sağlık

Göze mücevher nakli tartışma konusu oldu

Amerika'da gerçekleşen göze mücevher nakli uzmanlar arasında tartışmaya sebeb oldu

05 Aralık 2013 15:34

New York ’lu göz doktoru Emil William Chynn, 6 Kasım tarihinde Lucy Luckayanko adlı hastasının gözüne kalp şeklinde mücevher yerleştirdi. Binlerce göz ameliyatında bulunduğunu belirten doktor Emil William Chynn, bu tür bir ameliyatı ise ilk defa gerçekleştirdiğini ifade etti. Gözüne mücevher yerleştiren Lucy Luckayanko ise nakilden memnun olduğunu ve ilk başta oluşan kırmızılığın sonradan geçtiğini söyledi.

Konunun ulusal medyada gündeme gelmesiyle birlikte ABD Oftalmolojist Derneği , göze nakledilen mücevherlerin kalıcı körlüğe neden olabileceğini belirtti.

Peki işlem nasıl gerçekleştirildi? Kameraya kaydedilen nakil operasyonunda, Chynn küçük makaslar kullanarak gözün akında küçük bir delik açıyor ve kalp şeklindeki elmas parçayı yüzey tabakasıyla beyaz tabaka arasına yerleştiriyor.

Göze mücevher naklinin halihazırda farklı ülkelerde de gerçekleştiği iddia edilirken, yapılan açıklama sonrası hükümetlerin ne yönde bir yaptırım uygulayacağı merak ediliyor.

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