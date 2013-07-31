‘Gözden düşen TL'nin yerini Meksika pesosu aldı’

Amerikan Merkez Bankası FED'in varlık alımlarını azaltacağı beklentisi ve Gezi Parkı olayları nedeniyle içeride hâkim olan huzursuzluk, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin azalmasına yol açıyor. Bloomberg verileri, Japonya'da bireysel yatırımcılara satılan Türk Lirası cinsi tahvillere rağbetin azaldığını ortaya koydu.

TheLira.com’da yer alan habere göre, Japon bireysel yatırımcılara doğrudan satılan Türk lirası cinsi tahvillerin toplam içindeki payı 2012'deki yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 3,7'ye geriledi. Bloomberg verilerine göre, sıralamada Türkiye 4. sıraya düşerken, sekizinci sıradan ikinci sıraya yükselen Meksika, Türkiye'nin yerini aldı.

FED Başkanı Ben Bernanke'nin 19 Haziran'da merkez bankasının varlık alımlarını azaltabileceği açıklamasının ardından yabancı yatırımcılar 1,7 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Gezi Parkı olaylarının da etkisiyle Türkiye'nin iki yıllık tahvil faizleri 17 Mayıs'taki rekor düşük seviyesinden 435 baz puan artış kaydetti.

2013 yılında satılan TL cinsi uridashi tahviller 1 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz yıl TL cinsi uridashi tahviller 3,52 milyar dolara yükselerek tüm gelişen piyasa para birimlerinde satılanların üzerine çıkmıştı.

Japon pazar ekonomisti Toru Suehiro, “Japon yatırımcılar eylemler yüzünden Türk bonolarından kaçıyor. Ancak Meksika pezosunun, yakından ilişkili olduğu gelişen ABD ekonomisinin yardımıyla parlayacağı düşünülüyor” dedi.

'Siyasi istikrarsızlık tetikledi'

Portföy müdürü Kazuto Doi ise “Japonlar Türkiye’nin yatırım derecesinden umutluydu ama son dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar onları daha rahat hareket edebilecekleri Meksika’ya yönlendirdi” yorumu yaptı. Düşük maliyetli uluslardaki yatırımcıların, paralarını faiz oranı yüksek ekonomilerde değerlendirmek istemeleri Japonlar arasında oldukça yaygın bir davranış. Bu tür Japon yatırımcılara, evin bütçesini kontrol eden ev hanımlarına atfen “Watanabe Hanım” da deniyor.