Gözdeki tehlike: Arpacık

Hayatımız boyunca sık sık karşılaştığımız arpacık küçük bir sorun olarak kabul edilse de yarattığı ağrı, yaşam kalitemizi düşürebilir. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Usta Uslu, arpacık ile ilgili soruları yanıtladı.



Arpacık nedir?



Halk arasında arpacık olarak tanımlanan, tıp dilinde hordelium veya şalazyon olarak tanımladığımız hastalık gözkapağı kenarında veya altında oluşan iltihabi bir durumdur



Nasıl meydana gelir?



Sık tekrarlayan enfeksiyonlar sonucu kapak kenarındaki meibomian bezlerinde tıkanma sonucu iltihap gelişmesiyle oluşur.



Bulaşıcı mıdır?



Genelde bulaşıcı değildir. Lokal bir enfeksiyondur. Fakat ortak havlu veya kozmetik madde kullanımı hiçbir durumda önerilmez.



Belirtileri nelerdir?



Arpacık, gözkapağı kenarında veya içinde şişlik, ağrı hissi, kırmızı ağrılı mercimek tanesine benzer kitle hissiyle ortaya çıkar. Bazen beraberinde kapak kenarlarında sarımtrak kepeklenme veya çapaklanma eşlik edebilir. Genelde çok blefarit (gözkapağında oluşan iltihabi hastalık) geçiren bireylerde daha sık görülür.



Nasıl tedavi edilir?



Tedavide genelde ilk yaklaşım ilaç tedavisi ve ılık kompres uygulan-masıdır. İlaç tedavisi tekli veya çoklu olabilir. Tedaviye yanıt alınamaz veya hastalık kronikleşirse cerrahi tedavi gerekebilir. Bazı vakalarda lezyon içine enjeksiyon uygulanabilir.



Tedavi edilmezse ne gibi sonuçlara yol açabilir?



Tedavi edilmediğinde yerleşim yerine göre kozmetik veya görsel bozukluklara sebep olabilir ya da çevresindeki dokulara baskı yapabilir.

