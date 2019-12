Gözdeki kızarıklıklar hastalık habercisi olabilir

Ağrı, sulanma gibi şikâyetleriniz varsa hemen doktora gidin, görme kaybı yaşamayın!



Gözde kızarıklık, ağrı, görme azlığı, sulanma gibi şikâyetlere yol açabilen, bazen de vücutta genital bölge yaraları ve eklem ağrıları ile kendini gösterebilen çok da ismini bilmediğimiz bir rahatsızlık “Üveit Hastalığı”. Üveit hastalığı, erken dönemde tanısı ve tedavisi sağlanmadığı takdirde görme kaybına neden olmakla kalmayıp gözün sönmesine dahi neden olabiliyor. Tedavisi de özen ve dikkat isteyen bu hastalığa dair belirtiler ortaya çıktığında hemen bir göz doktoruna başvurmak gerekiyor. Op. Dr. Mustafa Temel “üveit hastalığı ve tedavisi” hakkında bilgi verdi.



Üveit her yaşta görülebilir



Göz genel olarak üç tabakadan oluşur: en dışta destek tabaka, ortada damar tabaka, en içte sinir tabakası. Ortadaki damar tabakasının iltihabına “üveit” adı verilmektedir. Her ne kadar damar tabakasının iltihabı olarak anılsa da bu iltihap çoğu kez içteki sinir tabakasını da etkiler. Üveitin pek çok türü, pek çok nedeni olduğu bilinmektedir. Tür ve neden değişmekle birlikte bu rahatsızlık her yaşta görülebilir. Mikroplar nedeniyle doğrudan ortaya çıkabileceği gibi, vücudun başka bir yerinden gelen mikroplar nedeni ile de oluşabilir. Bunun dışında, vücudun başka bir bölgesindeki mikroba veya vücudun kendi dokularına karşı tepki olarak da gelişebilir. Üveit hafif şekilde hiçbir iz bırakmadan atlatılabileceği gibi, bazen de tamamen görme hissinin kaybına, hatta gözün sönmesine bile neden olabilecek şekilde ağır seyredebilir. Bu nedenle dikkat gerektiren bir hastalıktır.



Genellikle tek ya da iki gözde birden kızarıklık, ağrı, sulanma, sisli görme, görmede ciddi azalma, ışıktan rahatsızlık gibi şikâyetler baş gösterir. Ayrıca, bünyede de bazı şikâyetler olabilir: ağızda yaralar, genital bölgede yaralar, ciltte iltihaplar, bel ağrısı, eklem ağrısı gibi…



Üveit bulaşıcı değildir ancak ailesel geçiş söz konusu olabilir.



Üveit hastalığının nedenleri arasında olan behçet hastalığı hem hastalığı bulan kişinin Türk oluşu hem de en çok Türkiye ve bu bölgede görülmesi nedeniyle önemlidir. Behçet hastalığı her hastada aynı şekilde kendini göstermez. Gözden başka da bünyede pek çok dokuyu, organı etkileyebilir. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Aslında mikrobik olmayan üveitlerin hiçbiri bulaşıcı değildir. Ancak üveitlerde ailesel geçiş söz konusu olabilir ve bazı doku tiplerine sahip olanlarda görülme olasılığı daha fazladır.



Erken tanı ve tedavi çok önemli



Üveit hastalığının tedavisinde gerek damla-merhem gerekse ağızdan ya da iğne şeklinde olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Tedaviye erken başlamak hem hastalığın doğrudan tedavisi hem de hastalığın yarattığı ikincil problemleri önlemek ve tedavi etmek açısından çok önemlidir. Bir gün bile bazen çok önemli olabilir. Bu nedenle üveite ait tüm bu şikâyetler önemsenmeli ve belirtiler ortaya çıktığı anda mutlaka bir göz doktoruna başvurulmalıdır.