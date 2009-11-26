Gözdağı mı Savaşa Hazırlık mı?

T24 - Azeri yetkililer art arda Karabağ için savaşa hazır oldukları açıklaması yapıyor.





Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yukarı Karabağ'da Ermenistan işgalinin sona ermesi için savaş ihtimalinin masada olduğu yönündeki açıklamasının ardından, sert bir açıklama da Azerbaycan Savunma Bakanı Sefer Abiyev'den geldi. Azeri Bakan, Ermenistan'la sürdürülen müzakerelerden herhangi bir sonuç alınamadığını, mevcut şartlar altında işgalin sona ermesi için savaştan başka alternatiflerinin kalmadığını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Bogdan Klich ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamada bulunan Abiyev, "Avrupa Güvenlik ve İşbriliği Teşkilatı himayesinde 15 yıldır süren müzakere sürecinde herhangi bir sonuç alınamadı. Mevcut şartlar altında Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çıkartılması için güç kullanımı kaçınılmaz hale gelecek." uyarısında bulundu.

Abiyev'in açıklamalarının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Münih'te Pazar günü bir araya gelmelerinin ardından savaş söylemini yinelemesi dikkat çekti. Görüşme ile ilgili liderler herhangi bir açıklama yapmazken, Minsk Grubu Fransa Eşbaşkanı Bernard Fassier müzakerelerde ilerleme sağlandığını, bununla birlikte temel problemlerin devam ettiğini söylemişti.

Aliyev de zirve öncesi yaptığı açıklamada Yukarı Karabağ'ın bağımsızlığını asla kabul etmeyeceklerini, son görüşmede de ilerleme sağlanamazsa savaş alternatifinin masada olduğu tehdidinde bulunmuştu.



Medvedev'den uyarı

Kafkaslarda Gürcistan Savaşının ardından ikinci bir savaşın çıkmasını istemeyen Moskova, Bakü ile ilişkileri geliştiriyor. Medvedev, Azerbaycan-Ermenistan görüşmesinin ardından Aliyev'i Rusya'ya davet ederek Ulyanovski şehrinde Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anısına dikilen bir anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Medvedev, Belarus basın mensupları ile görüşmesinde de Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün ne anlama geldiğini hatırlatmıştı. Azerbaycan'a bir uyarı olarak yorumlanan Medvedev konuşmasında, "KGAÖ anlaşmasına göre üye ülkelerden herhangi birine bir saldırı olması durumunda, tüm birliğe saldırı yapılmış olarak kabul ediliyor. Bu çok ciddi bir anlatım. Biz bazen bunu unutuyoruz. Ancak bu askeri ortaklığın sonucu." ifadelerini kullanmıştı.