Vecdi Avcıl'ın gözaltındayken öldürüldüğü DNA ile kanıtlandı

Mardin savcısı, gözaltına alındıktan sonra bir daha haber alınamayan Vecdi Avcıl'ı kimsesizler mezarlığında buldu. Savcı, Tuğgeneral Musa Çitil'i suçluyor.

Mardin’in Derik ilçesinde 1992-1994 arasındaki gözaltında kayıp iddialarından biri olan Vecdi Avcıl’ın, öldürülüp kimsesizler mezarlığına gömüldüğü Adli Tıp Kurumu ’nun DNA testiyle kanıtlandı. Vecdi Avcıl’ın oğlu Yasin Avcıl, Mardin Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, babasının 1994’te gözaltına alındığını ve PKK ’ya karşı düzenlenen bir operasyona götürülerek öldürüldüğünü iddia etmişti.

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yer alan haberine göre, savcılık, Avcıl dahil 13 benzer cinayeti de inceleyerek bu cinayetlerden sorumlu tuttuğu dönemin Derik komutanı olan, halen Ankara Jandarma Bölge Komutanı görevini yürüten Tuğgeneral Musa Çitil hakkında iddianame hazırladı. Bu iddianame Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Vecdi Avcıl’ın ölüp ölmediğine dair kesin delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak savcılık itiraz etti. İtirazda, Adli Tıp Kurumu’na gönderilen numunelere ilişkin raporun beklenilmeden iddianame düzenlenip dava açılmasının iade sebebi olmadığı belirtilerek, “Rapor geldiğinde dosya ayrıca sunulabilecektir” denildi. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı yerinde buldu. Sonuçta kurum, cesetlerden birinin Yasin Avcıl’ın “babası olma ihtimalinin kuvvetli” olduğuna kanaat getirdi. Kurum, savcılığa gönderdiği yazıda “kesin görüş” için Vecdi Anıl’ın anne ve babasına ait DNA örneklerinin de gönderilmesini istedi. Savcılık ise yanıtında Vecdi Anıl’ın anne ve babasının hayatta olmadığını, “elde olan numunelerin gönderilenlerden ibaret” olduğunu bildirdi. Bu gelişme üzerine iddianame geçen ay kabul edildi ve Tuğgeneral Çitil hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İlk duruşma ekimde görülecek.

Savcı haklı çıktı

Başsavcılık, iddianamede Avcıl’ın ölümüne ilişkin detaylı anlatımlarda bulundu. İddianamede Vecdin Avcıl’ın ölümünde “Çitil’in sorumluluğunun” bulunduğu belirtilerek şöyle denildi: “Maktulün teröristlerle gerçekleşen çatışma sonucu vefat ettiği, kim tarafından öldürüldüğünün kesin belli olmadığı, terörist olduğuna dair herhangi bir emare olmamasına rağmen terörist gibi gösterilerek kimsesizler mezarlığına gömüldüğü, iddiaya göre maktulün bilerek öne sürüldüğü ve ölümüne sebebiyet verildiği, şüphelinin olay tarihinde Derik İlçe jandarma Komutanı olması sebebiyle iddia konusu eylemlere dahlinin bulunduğu, bu sebeple gerçekleşen neticeden sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.” Yasin Avcıl ise savcılığa verdiği ifadede babası Vecdi Avcıl’ın gözaltına alındığını belirterek şunları anlattı: “Babam gözaltında iken teslim olan bir bayan itirafçının gösterdiği kırsaldaki sığınağa kendisini götürmüşler. Babamı öne sürmüşler, sığınaklardaki teröristler el bombası atmışlar. Jandarma da sığınaktakilere ateş etmiş. Babam arada kalarak hayatını kaybetti. Sığınaktaki 1’i kadın toplam 3 terörist de çatışmada öldürülmüştür. Babam bu 3 teröristle birlikte Derik kimsesizler mezarlığına gömülmüştür.”

13 faili meçhulden sorumlu tutuluyor

1992-1994 arasında 13 faili meçhul cinayete ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı o dönemde Derik İlçe Jandarma Komutanı olan Musa Çitil hakkında geçen ay dava açtı. İddianamede halen Ankara Jandarma Bölge Komutanı olan Tuğgeneral Çitil’in görev yaptığı dönemde ‘fütursuzca davrandığı, terörist-sivil vatandaş ayrımı yapmadığı, vatandaşı potansiyel terörist olarak gördüğü’ belirtilerek, “Şüphe olsun olmasın sivil vatandaşları çeşitli şekillerde ve tamamen keyfi bir şekilde öldürdüğü anlaşılmıştır” deniliyor.