Gözaltındakiler Türkiye'ye dönüyor, diplomat aileleri İsrail'e gitti

T24 - İsrail’in yardım gemilerine yaptığı saldırıda yaralananlar ile gözaltına alınanlar uçaklarla Türkiye’ye getiriliyor. Yoğun bakımda tutulan bir Türk yaralanını ise hastanede kalmasına karar verildi. İsrail Hükümeti'nin çağrısı üzerine türkiye'deki diplomatların aileleri İsrail'e geri döndü.



İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yaptığı saldırısı sonucunda yaralanan Türklerden 3'ü Kudüs, 14'ü de Tel Aviv'den olmak üzere toplam 17 yaralı öğle saatlerinde Türkiye'ye getiriliyor.



Tel Aviv Bellissima Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan 1 Türk ise birkaç gün daha hastanede kalacak.



Öte yandan, saldırıdan sonra tutuklanan yardım gönüllüleri ve basın mensupları da dönüş için Tel Aviv Havaalanı'na getirildi.



Yardım gönüllüleri ve gazeteciler Türk Hava Yolları’na ait 3 uçağa alınmaya başlandı.





Diplomat aileleri Türkiye'den ayrıldı



İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısı üzerine, Türkiye'deki tüm İsrail diplomatlarının aileleri İsrail'e döndü.



İsrail Türkiye'deki protestolar nedeniyle diplomat ailelerini geri çağırdı.



İsrailli tüm diplomatların aileleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine Türkiye'den ayrıldı.



İsrail ordu radyosu, Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara ve İstanbul'daki diplomatlarının ailelerinin dün akşamdan itibaren İsrail'e getirilmeye başladığını duyurdu.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den çağrılan aileler arasında öncelik çocuklu olanlara verildi.





Saldırı gerçekleşmedi ama...



Ordu radyosuna konuşan bir yetkili, Türkiye'de şu ana kadar bir İsrailliye ya da Musevi vatandaşına herhangi bir saldırının bulunmadığını belirtmesine rağmen, sokaklarda ortamın çok gerginleştiğini, yoğun protestolar nedeniyle çocuklar için okula gitmenin veya ailelerin alışverişe çıkmalarının imkansız hale geldiğini de öne sürdü.



Bu arada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, haberlerle ilgili yorumda bulunmadı.



