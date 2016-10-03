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Yaşam

Gözaltındaki 'torbacı': Vatan haini değiliz, uyuşturucudan alındık!

Antalya'da yapılan operasyonda 158 kilo 464 gram esrar, 117 gram kokain ele geçirildi

03 Ekim 2016 16:44

Antalya merkezli 7 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri gazetecilere, "Biz vatan haini değiliz. Uyuşturucudan gözaltına alındık" diye tepki gösterdi.

Antalya Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yaptıkları operasyonda 158 kilo 464 gram esrar, 117 gram kokain, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 11 bin 950 TL ele geçirdi. Baskında gözaltına alınan 19 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonu derinleştiren polis, Diyarbakır'da PKK bağlantısı bulunduğu ileri sürülen bir grubun, temin ettikleri uyuşturucuyu Batman üzerinden Antalya'ya getirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, geçen hafta başında Antalya merkezli Diyarbakır, Batman, Manisa, İstanbul, Yozgat ve Mersin'de yaptığı eş zamanlı baskınlarda 11 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda toplam 500 gram esrar maddesi ile 40 adet esrar fişeği ele geçirildi.

Antalya'ya getirilen şüpheliler, Sabah saatlerinde önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Bir uyuşturucu şüphelisi, ‘FETÖ/PDY’ şüphelileriyle birlikte polis merkezinden çıkarılınca, görüntü alan gazetecilere, "Biz Vatan haini değiliz. Uyuşturucudan gözaltına alındık" diye tepki gösterdi.

 

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