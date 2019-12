Gözaltındaki gazeteciler tahliye için susacaklar

T24 - Ergenekon soruşturmasından içeri alınan gazeteciler polis sorgularının dört güne kadar uzamasını engellemek için bir taktik uygulamaya karar verdi. Mahkemenin karşısına bir an evvel çıkabilmek için susma haklarını kullanacaklar...





Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcılardan Zekeriya Öz'ün talebi üzerine, İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile gözaltına alınan, aralarında gazeteci Nedim Şener ile Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün de olduğu 9 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Bugün avukatları ile görüşmeye başlayan şüphelilerin nezarethanelerde tutulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak soğuktan yakındıkları öğrenildi.

Emniyete gelerek müvekkili Çoşkun Musluk ile görüşen avukat Serkan Günel emniyetten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Günel, soruşturmaya dair şu an söylenecek pek bir şey olmadığını ifade ederek, ''Herkes beklemede içeride. Şu anda emniyette ifade verilip verilmeme durumu tartışılıyor. Bu süreçte görmüşsünüzdür, emniyette en az kalınma süresi 4 günden başlıyor. Gözaltında olanlar bunu en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Emniyette ifade vermemek sorulardan kaçmak değil, sadece bu süreyi kısaltmak istiyorlar'' dedi.

Soruşturmanın emniyet aşamasının bir an önce bitirilerek savcılığa gitmek istediklerini ifade eden Günel, şunları söyledi:

''Kimseye şu anda somut olarak söylenmiş bir gözaltına alınma sebebi yok. Biz de durumun artılarını, eksilerini anlatıyoruz. Bizim amacımız bu durum bir an önce hızlansın. Bir an önce soruşturmanın asıl aşaması olan savcılık kısmına geçilsin istiyoruz. Ancak maalesef ki bu süreçte çok yanlış uygulama var. Delilleri toplayan emniyet, aynı zamanda delilleri inceleyen kişi oluyor. Böylece, soruşturmayı asıl yürüten savcı da sorularını bile emniyetin hazırladığı bir soruşturmayı yürütmek durumunda kalıyor. Bu da yanlış bir durum. Biz bir an önce adli makamların önüne çıkmak istiyoruz.''

Serkan Günel, ayrıca şunları kaydetti:

''Gözaltına alınanların hepsi ayrı ayrı hücrelerde tutuluyor, birbirleriyle irtibatları kesilmiş durumdadır. Ayrıca nezaret koşullarıyla ilgili şikayetler var. Soğuktan şikayet geldi. Hava soğuk bir de nezarethane ne kadar konforlu olabilir ki. Emniyet görevlileri şu an ele geçen belgeleri inceliyor, bilgisayarların imajlarını alıyor. Sorgu için gerekli hazırlıkları tamamlıyor.''