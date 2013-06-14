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Gözaltındaki SDP'liler adliyeye getirildi

Gezi Parkı eylemlerinde gözaltına alınan 70 kişi adliyeye getirildi.

14 Haziran 2013 21:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu salı günü Beyoğlu Yoğurtçu Sokak'taki Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) İl Başkanlığı'na yapılan baskında 70 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin ifade işlemleri başladı.
 

‘Gezi direnişçilerine özgürlük’

 
SDP üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde basın açıklaması yaptı.  “Gezi direnişçilerine özgürlük" yazılı pankart taşıyan grup slogan attı. Grubun basın açıklaması sırasında da çok sayıda çevik kuvvet ekibi adliye önünde bekletildi.
 

‘Fotoğraftaki kişiyle bir bağlantımız yok’

 
Adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan, Gezi Parkı eylemlerinde fotoğraflanan ve belinde silah olduğu iddia edilen şahsın, partilerinin MYK üyesi Ulaş Bayraktaroğlu olmadığını, eylemci şahsı tanımadıklarını belirtti. Parti binalarına yapılan saldırıyı kınayan Turan, “Böyle bir şey gerçek değildir. Orada gösterilen fotoğraflarla arkadaşımızın hiçbir alakası yoktur. O gün polis SDP'lilere saldırdı. Parti binasının kapısı kırılarak içeri girildi. Bina kullanılamaz durumda şimdi. Darp edilen burnu kırılan gözü kör olan arkadaşlarımız var” dedi.
 
Turan, "Bütün bu devletin ve kolluk güçlerinin engelleyemediği haklı ve meşru direniş SDP üzerinden ve Ulaş Bayraktaroğlu üzerinden bir suç tanımlaması içerisine alınmaya çalışılıyor. Hedef giderek küçültülüyor. Bu direnişe katılan herkes çok iyi biliyor ki bu direniş bir iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Marjinal olmak provakatör olmak gibi kavramlar bizim ülkemizde özellikle muhafazakar siyasetin sorunu kendinden başka herkeste görme ve izah etme yöntemidir. Sizi bizim marjinalliğimizi neden tartışıyorsunuz ki. Siz bizim taleplerimizin haklılığına bakın" diye konuştu.
 

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