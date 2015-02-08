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Gözaltındaki eski başkomiser: Yaptığımız işler hukuki, Tiran'dan korkmuyoruz

'Üçüncü kez gözaltına alınıyorum'

08 Şubat 2015 15:57

İstanbul merkezli 9 ilde "yasadışı dinleme" iddiasıyla gözaltına alınan eski başkomiser Mehmet Işık, sağlık kontrolü için getirildiği Haseki Hastanesi'nde "Kimseden korkumuz yok. Yaptığımız tüm işler hukuka uygundu. Tiran'dan korkmuyoruz" dedi. Işık, "Devlete sızan acem yılanları, hapishaneye giden vatan evlatları" diye de bağırdı. 

Saat 12:00 sıralarında sivil bir polis aracıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Mehmet Işık, burada sağlık kontrolü için araçtan indirildi.

 

'Üçüncü kez gözaltına alınıyorum'

 

Bu sırada, “Devlete sızan acem yılanları, hapishaneye giden vatan evlatları. Aynı saçmalıklar.. Üçüncü kez gözaltına alınıyorum. Yeni Türkiye . Herkese hayırlı olsun. Yazıklar olsun"diye bağırdı.

 

'Yaptığımız işler hukuka uygun,  Tiran'dan korkmuyoruz'

 

Mehmet Işık, sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirileceği sırada ise “Kimseden korkumuz yok. Yaptığımız tüm işler hukuka uygundu. Tiran'dan korkmuyoruz" dedi. Eski başkomiser olduğunu söyleyen Işık, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

9 ilde 21 polis adı

 

21 polisin adının gözaltı listesinde adının bulunduğu operasyonlar İstanbul merkezli olarak 9 ilde yapılıyor. Söz konusu yasadışı dinlemelerin Selam Tevhid soruşturması kapsamında yapıldığı belirtiliyor. 
 

 

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