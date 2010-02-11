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Gözaltındaki 2 astsubay Erzurum’a gönderildi

Erzincan'da, ''Ergenekon Soruşturması'' kapsamında gözaltına alınan 2 astsubay ile Erzincan Avcılar Derneği Başkanı Y.B. Erzurum'a gönderildi.

11 Şubat 2010 02:00

T24- Erzincan'da, ''Ergenekon Soruşturması'' kapsamında gözaltına alınan 2 astsubay ile Erzincan Avcılar Derneği Başkanı Y.B. Erzurum'a gönderildi.





Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Erzincan'da yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Erzincan Merkez Komutanlığı'nda tutulan 2 astsubay, sabah erken saatlerde Erzincan Asker Hastanesine, İl Emniyet Müdürlüğünde tutulan Avcılar Derneği Başkanı Y.B. ise Erzincan Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü.


Yapılan sağlık kontrolünün ardından, 2 astsubay ile Avcılar Derneği Başkanı Y.B. ayrı ayrı araçlarla Erzurum'a gönderildi.


Ergenekon soruşturması kapsamında 8 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla Erzincan Avcılar Derneği Başkanı Y.B, jandarma karakol komutanı olan astsubay M.Y ile 3. Ordu Komutanlığında görevli astsubay A.S gözaltına alınmıştı.


Söz konusu kişilerin gözaltı süreleri, dün Erzurum Özel Yetkili Savcılığının talebi doğrultusunda 48 saat uzatılmıştı.

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