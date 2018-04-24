Gözaltında yaşamına son vermek istediği iddia edilen trans yoğun bakımda

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Merkezefendi Karakolu’nda gözaltında tutulduğu sırada yaşamına son vermek istediği öne sürülen Ceyda isimli trans birey, yoğun bakıma alındı.

Gazete Patika'da yer alan habere göre, İstanbul LGBTİ Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kıvılcım Arat, Ceyda’nın durumuna ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

“Ayakkabı bağcıklarını dahi alan kolluk, nasıl oluyor da tarım ilacını görmüyor”

Arat, Merter’de transların yaklaşık 2 haftadır sivil bir araç içinde yanında 11-12 yaşlarında bir çocuk olan 30 yaşlarında bir erkek tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde aynı şahsın, yine yanında çocukla gelerek transsözlü saldırıda bulunduğunu aktaran Kıvılcım, şahsın kadınların tepkisi üzerine polis kimliğini gösterdiğini, kimliğin sahte olabileceği ihtimali üzerine de aracın fotoğrafını çektiklerini anlattı. Sivil polisin bölgeden ayrıldığını, kısa bir süre sonra ise içinde yine çocuğun da olduğu resmi bir araç ve yanında takviye ekiplerle geldiğini belirten Kıvılcım, 3 transın gözaltına alınarak Merkezefendi Karakolu’na götürüldüğünü söyledi.

Kıvılcım, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Ceyda isimli arkadaşımız gözaltında tarım ilacı içerek intihar ediyor. Polisler, Ceyda’nın ağzından köpük çıkana kadar bekliyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Gözaltı işlemi yapılırken ayakkabı bağcıklarını dahi alan kolluk, nasıl oluyor da tarım ilacını görmüyor? Olağanüstü Hal adı altında sıkıyönetim uygulamalarından beter suçlara bu masum insanlar maruz bırakılıyor.”