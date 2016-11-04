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Gözaltında bulunan HDP'lilerden Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir ve İmam Taşçıer serbest bırakıldı

Gece yarısı operasyonuyla 12 HDP milletvekili gözaltına alınmıştı

04 Kasım 2016 14:54

Gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve İmam Taşçıer'den İstanbul Milletvekili Önder ile Diyarbakır milletvekilleri Pir ve Taşçıer savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan HDP'li İdris Baluken, Leyla Birlik ve Nursel Aydoğan tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, HDP'li milletvekili hakkında gözaltı kararlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in yurt dışında olması dolayısıyla gözaltına alınamadığını bildirmişti.

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