Gözaltına alınmıştı; Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut tutuklandı

İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatı işçilerinin eylemleri sürerken, dün gözaltına alınan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut tutuklandı.

Dev Yapı-İş'in Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Başkanımız 3. havalimanı direnişinde işçilerin haklarını savunmakla suçlanıyor. Bir sendika başkanının üyelerinin ve işçilerinin haklı mücadelesini savunmasından doğal ne olabilir?" ifadeleri yer almıştı.

Sendika, daha önce de "6 işçinin tutuklandığını" açıklamıştı. Sendika'dan bugün yaplan açıkalamada Karabulut'un gözaltına alındı.

Savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etmesinin ardından GOP adliyesine getirilen Karabulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bununla birlikte 3. havalimanı eylemlerinde tutuklanan toplam işçi ve sendikacı sayısı 35’e yükseldi.