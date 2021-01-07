Gözaltına alınıp, serbest bırakılan Boğaziçi öğrencisi: Yarın CHP’li rektör ataması gerçekleşirse buna da karşı çıkacağız

Ankara’da oturan Boğaziçililer de dün Ankara’da Melih Bulu’yu protesto etmek istedi, ancak polisin müdahalesi sonucu 2 öğrenci gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Buğrahan Gönültaş, “Yarın kamuoyunun çoğunun söylediği gibi bir CHP’li rektör ataması gerçekleşirse buna da karşı çıkacağız” dedi.

Buğrahan Gönültaş, neden Bulu’ya karşı çıktıklarını ve gözaltı sırasında yaşadıklarını anlattı. Gönültaş, Bulu’nun şahsında bir protesto olmadığını, rektörün belirlenme yöntemine karşı çıktıklarını dile getirerek, “Bizim üniversitemizin bir geleneği var. Rektörlerimizi hep akademisyenlerimiz seçti. Kırılma 2016 yılında yaşandı. Cumhurbaşkanı tarafından Mehmet Özkan atandı. Yine protestolar olmuştu ancak büyümedi. 5 yılın sonunda okulun geldiği durumu görebiliyoruz. Uluslararası kriterlerde okulumuz ilk 200’deyken, şu anda nerede olduğu belli olmayan bir yer oldu. Türkiye’deki bütün üniversitelerde benzer durum söz konusu. Bu akademinin özgürlüğüne vurulan bir darbe” diye konuştu.

Bulu’nun akademik yönünü de eleştiren Gönültaş, hakkında intihal iddiaları olduğunu hatırlatarak, “Rektörlüğe uygun değil. Bizim okulumuzdaki rektörlerin çoğu en azından yurt dışında master yapmış. Karşımızdaki kişi de ODTÜ’de lisansını bitirmiş, Boğaziçi’nde yüksek lisansını ve doktorasını yapmış biri” dedi.

Gönültaş, Bulu’nun siyasi geçmişinin kendilerini ilgilendirmediğini vurgulayarak, “Yarın kamuoyunun çoğunun söylediği gibi bir CHP’li rektör ataması gerçekleşirse buna da karışı çıkacağız” diye konuştu.

"Kapıya takılan kelepçe, imgesel olarak büyük anlam ifade ediyor"

Gönültaş, polisin tavrını hoş karşılamazken, üniversitelerine takılan kelepçeyi ise “Bu imgesel olarak büyük anlam ifade ediyor. Bu sürecin ne olduğunu bize gayet iyi gösteriyor. Hele hele kayyım rektörün ilk mesai gününde bunun yaşanması, yine öğrencilerin gözaltına alınması, doğrudan giriş yaptığı sırada 3 polis otobüsüyle gelmesi, bizim 4 yılımıza ilişkin bir şeyler ifade ediyordu” sözleriyle değerlendirdi. (ANKA)