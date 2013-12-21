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Gözaltına alınanların yakınları bankalardaki hesaplarını boşaltıyor

Yolsuzluk operasyonunda ismi geçen kişilerin akraba ve yakınlarının banka hesaplarının da incelemeye alındığı ortaya çıktı

21 Aralık 2013 10:05

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Reza Zarrab ve ilişkide olduğu 8 kişinin 1. derecedeki yakınları da mahkemenin hesaplarına el koyabileceği endişesiyle bankalara koşup hesaplarını boşaltmaya başladı. Bankaların mahkemeye bildirdiği bu hareketler kayıtlara geçiriliyor.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit isimlerinden, şarkıcı Ebru Gündeş’in kocası Reza Zarrab (Rıza Sarraf) ve ilişkide olduğu kişi ve sahibi olduğu şirketlerin tüm mal varlıkları ile banka hesaplarına el konulurken, mahkemenin kararını duyan bu kişilerin yakınları da bankaya koştu. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından mal varlıklarına el konulan 9 kişinin başta 1. derecedeki yakınları kendi hesaplarına da el konulacağı şüphesiyle hesaplarını boşalttı. Mahkemenin mal varlıklarına el konulmasına karar verdiği 20 şirket ile bağlantısı olanlar da soluğu bankalarda alırken, bankalar mahkemenin isimlerini bildirdiği kişilerin hesap hareketlerini mahkemeye iletmeye başladı. Mahkeme, yolsuzluk operasyonunda ismi geçen 29 kişi ve şirketin mal varlıklarına operasyondan bir gün önce el koyma kararı uygulamıştı. Bu kararı Türkiye genelindeki bütün bankalara, tapu dairelerine ve diğer kurumlara gönderen mahkeme kişi ve şirketlerin hesaplarını incelemeye aldırmıştı.

 

Akrabalar da incelemede

 

Bunun yanında operasyonda ismi geçen kişilerin akraba ve yakınlarının banka hesaplarının  da incelemeye alındığı ortaya çıktı. Bankalar, operasyon listesinde yer alan kişi ve kurumların yanında, akrabalarının da hesaplarındaki hareketleri mahkemeye bildiriyor. Mahkeme kalemi bankalardan gelen bu bilgileri kayıtlara geçiriyor. Öte yandan el koyma kararı uygulanan 29 kişi ve şirketin mal varlıklarının tam listesi 18. Sulh Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Listede yer alan gayrimenkullar, araçlar ve diğer taşınmazların alım ve satım işlemleri, mahkemenin verdiği el koyma kararı kaldırılana kadar yapılamayacak.

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