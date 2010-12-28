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GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ  İSTANBUL (A.A)

28 Aralık 2010 15:10

-GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 4'E YÜKSELDİ  İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, olaylara karıştıkları ve Galatasaray taraftarı oldukları iddia edilen Onur S. ile Gökhan K. da gözaltına alınarak, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bu kişilerle ilgili işlemlere, dün gözaltına alınan Cihan B. (25) ve Yiğit A. (29) ile birlikte devam ediliyor.

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