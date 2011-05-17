-GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 46'YA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen iki operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirilmesinin protesto edilmesi amacıyla dün Beyoğlu'nda yapılan gösteriyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 46'ya yükseldi. Dün gözaltına alınan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 26 kişinin ifadeleri doğrultusunda çalışma yapan polis, Beyoğlu ve Şişli'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.