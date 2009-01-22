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Gözaltına alınanlar İstanbul’a gidiyor

Ergenekon operasyonunun 11. dalgasında gözaltına alınanlar İstanbul'a doğru yola çıktı.

22 Ocak 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında aralarında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ve araştırmacı Erhan Göksel'in de bulunduğu Ankara'da gözaltına alınanlar, İstanbul'a götürülmek üzere Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından kimlik tespitleri yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait bir minibüse bindirilen Özbek ve beraberindekiler, saat 17.00'deki uçakla İstanbul'a gönderilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na hareket etti.

Bu kişilerin ev ve iş yeri aramalarında el konulan bazı doküman ve cd gibi malzemelerin yer aldığı kutular da aynı minibüse konuldu.

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