Gözaltına alınan Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

İzmir’in Çeşme İlçesi’nde, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, damatları ve korumaları ile Adana Yüzevler Kebap sahibi Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan kavganın ardından "basın yoluyla hakaret ve tehdit" gerekçesiyle gözlatına alınan Aydoğdu, serbest bırakıldı.

Terim'in adı da kavgaya karıştı

Habertürk'te yer alan habere göre, Çeşme Alaçatı'da Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'nın sahibi olduğu restoran ile yanında bulunan Adana Demirspor eski Başkanı Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu kebap restoranın çalışanları arasında 'tente açma' nedeniyle önceki gece 00.00 sıralarında tartışma yaşandı. Garsonların birbirlerine masa ve sandalyeler fırlattığı olaya Fatih Terim'in de karıştığı ileri sürüldü. Kavganın ardından restoran çalışanları birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Basın yoluylatehdit suçlamasıyla gözaltına alındı

Kavgadan bir süre sonra olayın görüntüleri, "Fatih Terim mekan bastı" yorumlarıyla sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tehdit içeren sözler nedeniyle Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine "basın yoluyla hakaret ve tehdit" suçlamasıyla göazltına alınan Aydoğdu, serbest bırakıldı.