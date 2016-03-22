Gözaltına alınan Özgür Gündem Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin serbest bırakıldı

Özgür Gündem hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanması istenen gazetenin Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
İnsan hakları avukatı Keskin, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Soruşturma açılmıştı
Özgür Gündem gazetesinin 14 Mart tarihli sayısının sürmanşetinde bulunan “Newroz’un ayak sesleri” başlıklı haberiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt propagandası” iddiasıyla soruşturma başlatmış, ardından da Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği gazetenin dünkü sayısına ilişkin toplatma kararı almıştı.
Gazete hakkında soruşturması başlatılmasının ardından, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de, Özgür Gündem gazetesi çalışanlarının “Sarı Basın” kartlarını iptal etmişti.