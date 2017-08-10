Gözaltına alınan Keten İnşaat'ın sahipleri serbest bırakıldı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesi ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan Keten İnşaat sahipleri Rıza Keten ve Selahattin Keten Savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

İkilinin serbest bırakılması üzerine Keten İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Dedikodu mekanizması nedeniyle şüpheli olarak göz altına alınmış, ancak isnat edilen olayla hiçbir irtibatı ve alakası olmadığı anlaşılarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine emniyetten salıverilmiştir" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

18 Temmuz 2016 tarihinde makamında silahlı saldırıya uğrayan Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş (52) yaşamını yitirmişti. Cinayet davasında sanıklar Şenol Şahin ve Mithat Yılmaz, öldürülen Cemil Candaş’ın yaklaşık 1 milyar dolar değerinde gayrimenkulun iskanını iptal ettiğini belirterek cinayetle ilgili Keten İnşaat sahiplerine suçlamalar yöneltmişlerdi.

Keten İnşaat'tan açıklama

"Bazı basın ve yayın organlarında firmamız ve yetkililerinin itibarını sarsacak nitelikte mesnetsiz iddiaların yer aldığını derin bir üzüntüyle görmüş bulunuyoruz. Mesnetsiz iddiaları çürütmek ve nezdinizde kamuoyunu doğru aydınlatmak üzere aşağıdaki şirket açıklamamızı bilginize sunarız.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın öldürülmesine ilişkin ilk duruşma 15.03.2017 tarihinde İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmış ve hakkında kamu davası açılan sanıklar firmamız olan Keten İnşaat Ltd.Şti. yetkilileri hakkında iftira mahiyetinde beyanlarda bulunarak yetkililerimiz Selahattin ve Rıza Keten’i iş bu cinayet içerisine çekme çabasına girmişlerdir.

Üzücü cinayet eylemi sonrası firma yetkililerimizden Selahattin Keten yine dedikodu mekanizması nedeniyle şüpheli olarak göz altına alınmış, ancak isnat edilen olayla hiçbir irtibatı ve alakası olmadığı anlaşılarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine emniyetten salıverilmiştir.

Üzücü cinayet neticesi rahmetli olan Belediye Başkan Yardımcısı ile firmamız ve yetkilileri arasında hiçbir husumet bulunmamaktadır. Hatta vefat öncesi firmamız yetkilileri kendisinden randevu talep etmiş ve Sayın Belediye Başkan Yardımcısı firmamız yetkililerine randevu dahi vermiştir. Üzücü cinayet olayı gerçekleşmemiş olsaydı firmamız yetkilileri ile rahmetli Sayın Belediye Başkanı Yardımcısı arasında görüşme yapılacaktı. Bu husus belediye başkanlığının sekretaryasındaki randevu defterinden de anlaşılmaktadır.

Cinayet sanıklarından azmettirici olduğu iddiasıyla yargılanan Mithat Yılmaz’a şirketimiz tarafından birçok gayrimenkul satışı olmuş, bu gayrimenkul satış bedellerinden bir kısmı nakit bir kısmı ise (yüklü miktarda) çek ile satışı yapılmıştır. Ancak Mithat Yılmaz bu çekleri ödemediği gibi ödemeyi de düşünmemektedir.

Duruşmada aleyhte iftira niteliğinde beyanda bulunan bu şahısla firmamızın ve yetkililerinin hiçbir bağlantısı yoktur.

Aleyhimize iftira mahiyetinde ifade veren diğer sanıklar ise suçtan kurtulmaya yönelik mesnetsiz iftira mahiyetindeki beyanlarıdır.

Firmamızın ve yetkililerinin, bu hususta adli makamlar huzurunda veremeyecekleri hiçbir hesapları da yoktur. İftira atan kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına da gerekli şikayetler ayrıca yapılacaktır.

Konuyu şirket açıklamamız doğrultusunda değerlendirmenizi dileriz."