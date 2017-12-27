Gözaltına alınan İsmail Beşikci, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Yazar ve sosyolog İsmail Beşikci, bugün Ankara'da gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Beşikci'nin kendi adına açılan sahte bir Twitter hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı belirtildi.

Duvar'ın haberine göre, konuyla ilgili olarak açıklama yapan Beşikci’nin avukatı Levent Kanat, "2016 yılında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İsmail Beşikci' adına sosyal medyada atılan tweetlerle ilgili olarak kendisi hakkında bir soruşturma başlatmış. Bu soruşturma kapsamında, Beşikci hakkında ‘silahlı örgüt üyeliği’ suçlamasıyla gözaltı kararı çıkartılmış" dedi.

Beşikci'nin herhangi bir hesabının bulunmadığını söyleyen Kanat, "Dün Beşikci kendisi yokken evinde arama yapıldı. Bugün de gözaltına aldılar. İfade verdikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan serbest bırakıldı. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

İsmail Beşikci kimdir?

İsmail Beşikci, 7 Ocak 1939’da Çorum’un İskilip ilçesinde doğdu, 1958 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kaydını yaptırdı. 1962 yılında mezun oldu. 1964 yılı sonlarında Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. 1965’te doktora tezini “Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar/ Göçebe Alikan Aşireti” üzerine hazırladı. Tez kabul edilerek doktor unvanını aldı. 20 Temmuz 1970’de Atatürk Üniversitesi’ndeki görevine son verildi. 19 Haziran 1971’de Diyarbakır’da tutuklandı. Böylece İsmail Beşikci’nin yıllarca sürecek hapis ve yargılama süreçleri başlamış oldu. Beşikci, toplam 17 yıl iki ay sıkıyönetim tutukevlerinde ve farklı cezaevlerinde kaldı.

Ağırlıklı olarak Kürt toplum yapısı üzerine çalışan İsmail Beşikci, resmi ideolojinin genel olarak bilime, özel olarak da Kürt toplumuna yönelik propaganda ve uygulamalarına karşı, bilim yöntemi ile eleştiriler yöneltti.

12 Eylül askeri darbesinden önce 1979’da cezaevine giren Beşikci 1987’de serbest bırakıldı ancak davalardan giydiği hükümlerle 1999’a kadar tutuklu kaldı. 1999 yılında yapılan sınırlı yasal düzenleme sonucu tahliye olduğunda hakkında toplam 100 yıl hapis ve 10 milyar lira para cezası verildi. İsmail Beşikci’nin yayımlanan 40 kitabından 32’si Türkiye’de yasaklandı. Atatürk Üniversitesi’nde asistanlığı döneminde doktora tezi olarak hazırladığı “Alikan Aşireti Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme”, alanında Türkiye’de yapılmış önemli sosyolojik bilimsel çalışmalardan biri olarak gösterilir. Beşikci “Sarı Hoca” lakabıyla da tanınmaktadır.