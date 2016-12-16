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Gözaltına alınan IŞİD sempatizanı: Çek çek yakışıklıyım Allah'a hamd olsun

Şüpheli "Ne için gözaltına alındınız" sorusunu da küfür ederek cevap verdi

16 Aralık 2016 12:54

Konya'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sempatizanlardan birisi gazetecilere "Çek çek yakışılıyım değil mi Allah'a hamd olsun" dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri'nce düzenlenen operasyonda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 43 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel Harekat eşliğinde 200 polisin katıldığı baskınlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin sık sık Suriye'ye gidip, gelerek DEAŞ terör örgütüne destek verdikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, farklı adlarda kurdukları yardım derneklerinde örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri iddia edildi.

 

"Yakışıklıyım değil mi?"

 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin daha iyi çekin. Yakışıklıyım değil mi? Allah'a hamdolsun. Çekin, Allah da sizi çeker" dedi. Niçin gözaltına alındınız? sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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