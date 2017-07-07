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Gözaltına alınan insan hakları savunucuları Vatan Emniyet'e götürülecek

Soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi devraldı

07 Temmuz 2017 14:17

İstanbul, Büyükada'da insan hakları savunucularının korunmasına yönelik eğitim sırasında gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser ve 8 hak savunucusunun gözaltına alındığı soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüteceği öğrenildi. Gözaltındaki aktivistler Vatan Emniyet'e götürüleceği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü gerçekleşen gözaltılarla ilgili açıklama yapmıştı. Gözaltındakilerin serbest bırakılmasını isteyen Af Örgütü, "Bariz bir şekilde sebepsizce gözaltına alınmış olmaları nedeniyle müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyuyoruz" demişti.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi'nin gözaltına alındığı soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi'nin yürüteceği öğrenildi. Gözaltında tutulan aktivistlerin soruşturmayı yürütecek polis biriminin bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına gönderilecekleri belirtildi. (DHA)

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