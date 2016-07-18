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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gözaltına alınan HSYK ve yüksek yargı üyesi sayısı 30'a yükseldi

Gözaltına alınanların yüksek yargı mensuplarının emniyetteki işlemleri bittikten sonra

18 Temmuz 2016 00:05

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan HSYK ve yüksek yargı üyesi sayısı 30'a yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

Gözaltına alınan isimler

 

HSYK üyeleri: Mahmut Şen, Ahmet Berberoğlu, Şaban Işık, Mustafa Kemal Özçelik.

Danıştay üyeleri: Bekir Sözen, Mustafa Dinç, Vahit Bektaş, Mehmet Ali Duran, Mehmet Çelik, Ahmet Eyerci, İhsan Uluca, Ahmet Hamsici, Yunus Çetin, Halide Esen, Bülent Kılınç, Mustafa Kökçam, Mehmet Sönmez, Mehmet Küçükgöz, Okay Koçak, Osman Çırak, Bülent Olcay, Ünal Demirci.

Anayasa Mahkemesi üyeleri: Alparslan Altan, Erdal Tezcan.

Yargıtay üyeleri: Sami Sezai Ural, Mahmut Kış, Nurettin Türkmen, Mine Kaya, Yunus Memiş, Mustafa Sarıçam.

 

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