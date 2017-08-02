Gözaltına alınan HDP'li Lezgin Botan serbest bırakıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen bir soruşturma nediniyle hakkında yakalama kararı bulunan Lezgin Botan, bugün öğlen saatlerinde Ankara'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na geldiği sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye götürülen Milletvekili Botan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı