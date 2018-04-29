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BBC Türkçe

Gözaltına alınan HDP Sözcüsü Osman Baydemir serbest bırakıldı

Diyarbakır'da Tahir Elçi anma programına katılan Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı. "Kamu görevlisine hakaret ettiği" gerekçesiyle hakkında dava açılan Baydemir, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Barosu'nun her Cuma günü düzenlediği Tahir Elçi anma programına katıldıktan sonra gözaltına alındı. Baydemir, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Osman Baydemir hakkında, 5 yıl önce yaşanan bir olaydan dolayı "kamu görevlisine hakaret ettiği" gerekçesiyle dava açılmıştı.

Baydemir için Salı günü aynı davadan yakalama kararı çıkartılmıştı.

HDP Sözcüsü, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Osman Baydemir'in Diyarbakır Belediye Başkanı olduğu dönemde, cezaevlerinde PKK'lı tutukluların başlattığı açlık grevine dikkati çekmek için 3 Kasım 2012 tarihinde Batıkent Meydanı'nda miting düzenlemek istemişti.

Mitingin Diyarbakır Valiliği tarafından yasaklanması üzerine, BDP'li milletvekilleriyle beraber valilik binasına kadar yürüyen Baydemir, sivil bir vatandaşın tartaklanması üzerine olaya müdahale etmişti.

Baydemir, "grubu uyaran polislere hakaret etmekle" suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.

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