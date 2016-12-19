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Politika

Gözaltına alınan HDP Iğdır Milletvekili serbest bırakıldı

HDP vekilleri Müslüm Doğan ve Saadet Becerikli de Adıyaman'a destek için adliyeye geldi

19 Aralık 2016 12:33

Iğdır'da, "PKK'nın propagandasını yaptığı" iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, polis tarafından götürüldüğü Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yaptıktan sonra serbest bırakıldı.

Gaziantep'te polis tarafından gözaltına alınan Adıyaman, bu sabah polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirildi ve Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "talimat duruşması"na katıldı.

Adıyaman, savunmasında, milletvekili dokunulmazlığı bulunduğunu ifade ederek, yargı üzerinden siyasi rekabet yapılmak istendiğini iddia etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Adıyaman, "Hikmet Çark isimli kişinin cenazesine katıldım. Ancak iddia edildiği gibi PKK/KCK mensubu değildir. Ben hukukçuyum. Çark'ın, 2014-2015'te avukatlığını yaptım. Örgüt üyeliğinden yargılanıyordu. Tutuklu kaldı ve tahliye edildi. Ancak mahkumiyet aldı. Dosyası Yargıtay'daydı" dedi.

Adıyaman, savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve Batman Milletvekili Saadet Becerikli de Adıyaman'a destek için adliyeye geldi.

 

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