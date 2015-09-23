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Gözaltına alınan Grup Yorum üyesi serbest bırakıldı

Galatasaray Meydanı’nda önceki gün yapılan eylemin ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı

23 Eylül 2015 12:11

Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin Galatasaray Meydanı'nda basın açıklamasını yaptıktan sonra, polise kimlik göstermek istemeyince gözaltına alınan ve aralarında Grup Yorum üyesinin de bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

Galatasaray Meydanı’nda önceki gün yapılan eylemin ardından polisler tarafından gözaltına alınan 10 kişi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" ve "Polise direnmek" suçlarından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

17 yaşındaki Grup Yorum Çocuk Korosu üyesi G.K., çocuk suçlarına bakan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 9 kişi ise savcılıkça "adli kontrol" talebiyle Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ancak mahkeme, 9 kişiyi adli kontrole gerek görülmeksizin serbest bıraktı.

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