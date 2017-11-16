Gözaltına alınan DTK Eşbaşkanı Güven serbest bırakıldı

DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alınan Güven serbest bırakıldı.

Sabah saatlerinde evinden çıkarken gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, serbest bırakıldı.

Leyla Güven’e, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Mardin’de yapılan duruşmasına ilişkin paylaştığı bir görselden dolayı hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Bu davada ifade vermediği için bu sabah evinden çıkarken gözaltına alınıp, Diyarbakır Adliyesi’ne getirilerek ifadesi alındı.