Gözaltına alınan Cumhuriyet'in muhasebe çalışanı Emre İper için de gizlilik kararı

Cumhuriyet'in önceki gece gözaltına alınan muhasebe çalışanı Emre İper ve ulaştırma görevlilerinden Yavuz Yakışkan’ın Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. Yakışkan’ın, gözaltındaki üçüncü günü geride kaldı. İper hakkındaki dosyaya da gizlilik kararı alındı.

Cumhuriyet'in haberine göre, İper’in ve Yakışkan’ın neyle suçlandığı hakkında avukatlarına da bilgi verilmedi. İper’in Yavuz Yakışkan ile yan yana koğuşlarda kaldıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İper’in dosyasında kısıtlama kararı bulunuyor.

Cumhuriyet'in haberi şöyle:

Serbest bırakılmalılar

Gazetemiz avukatları, çalışanlarımızın ifadeleri alınarak bir an önce serbest bırakılmaları gerektiğini söylediler. Avukatlarımız, “Emniyet ve savcılık hiçbir açıklama yapmasa da çalışanlarımızın, tutuklu yazar ve yöneticilerimize yönelik gerçek dışı suçlamalarla ilgili olarak soruşturuldukları anlaşılıyor. Zira yazar ve yöneticilerimiz aleyhine sürdürülen soruşturmada üç ay önce dinlenen tanıklara Yavuz Yakışkan ile ilgili olarak sorular sorulmuştu. Düzenlenen iddianamede ise Emre İper’in adı rumuzlanarak yer alıyor. Buna rağmen iddianamede değerlendirilmeyip yeni soruşturma numarası verilmesi ucu açık bir soruşturmanın yürütüldüğünü gösteriyor. Yazar ve yöneticilerimize yönelik haksız suçlama ve tutuklamaların devamı niteliğinde olduğu görülen bu gözaltının derhal sona erdirilerek arkadaşlarımızın bırakılmasını bekliyoruz” dediler.

Çocukları uyuyordu

İper’in Erenköy’deki evine baskın düzenleyen 5 polis, evin her köşesinde arama yaptı. İper’in eşi Sema İper, arama sırasında iki çocuğunun uyuduğunu belirterek “Polisler sakin davrandılar. Çocukları uyandırmadılar. Tüm odalara, mutfağa, çekmecelere hatta buzdolabına bile baktılar” dedi.