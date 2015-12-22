Gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk 4 gün sonra serbest bırakıldı

Mersin'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan, aralarında merkez Akdeniz İlçe Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk'ün de bulunduğu 9 kişi adli kontrol ile 19 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa İnsan’ın haberine göre, Mersin merkezli Adana, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 18 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Fazıl Türk'ün de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, 20 saat boyunca ifade verdi. Mahkeme, Başkan Türk'ün de aralarında bulunduğu 9 kişiyi adli kontrol ile 19 kişiyi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

“Algı operasyonu”

Sabah 06.15'de adliyeden çıkan Fazıl Türk ve beraberindekiler Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, HDP İl Başkanı Selman Günbat, meclis üyeleri, yakınları ve belediye çalışanları tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı. Belediye binası önünde bir açıklama yapan Türk, 20 gün önce Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından Akdeniz Belediyesi'ne yapılan bir operasyon nedeniyle ifade verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gündüz 600 bin nüfusa sahip bir ilçenin seçilmiş bir belediye eş başkanı, sabahın 6'sında gelip evden alınıyor. 20 gün önce de TEM'de aynı ithamlarla, aynı suçlamalarla karşılaştık. Şimdi de vasfı değiştirilerek 20 personelle bizi evlerimizden gözaltına aldılar. Dosya 2011'de hazırlanmış, aynı tarih, yine bir önceki gibi. Personelimle görüşmelerim bile kayda, dosyaya alınmış. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın aile yakınlarıyla görüşmeleri de dosyaya alınmış. Bu neyi ifade ediyor? Akdeniz Belediye Eş Başkanlarını, Akdeniz Belediyesi'ni ve partimizi yıpratma, algı oluşturma, bizler gözaltında iken basında böyle bir algıyı oluşturma çabasıdır. Çamur at, izi kalsın politikasıdır."

Akdeniz Belediyesi'ndeki ihalelerin açık, şeffaf, halkın yararına olduğunu ve bunun bir kez daha ispatlandığını ifade eden Türk, şöyle devam etti:

"Avukat arkadaşlarımızın getirdiği dosyalarda da ortaya çıktı ki, bizim yaptığımız ihalelerin aynısı, başka belediyelerde 2 misline yapılmış. Buna rağmen 4 gündür gözaltındayız. Hele de kadın personelimizin gözaltına alınması beni çok üzdü. Tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun. Akdeniz Belediyesi hiçbir zaman ihalelerde yolsuzluk ve usulsüzlük, gayri meşru işler yapmaz. Akdeniz Belediyesi, katılımcı şeffaf bir anlayışla hizmetlerine devam edecektir."