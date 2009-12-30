Gözaltına alınan 8 asker serbest

Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda yapılan ilk aramanın ardından gözaltına alınan 8 asker, serbet bırakıldı.



Ankara Seferberik Bölge Başkanlığı’nda yapılan ilk aramanın ardından gözaltına alınan bir er, iki astsubay ve beş subay dün olağanüstü güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 8 asker, çift sıra dizilen sivil giyimli askerlerin önünden geçerek savcılık katına girdi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast planlandığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan Çukurambar soruşturmasında Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda yapılan ilk aramanın ardından gözaltına alınan bir er, iki astsubay ve beş subay olağanüstü güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 8 askerden 5’i serbest bırakıldı, 3’ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Tutuklu ve mahkûmların giriş yaptığı kapıdan adliyeye sokulan askerlerin, savcılık katına giriş yapmaları için kapalı olan bir kapının kilidi matkapla açıldı. Merkez Komutanlığı’na bağlı sivil askerler de, komutanlarının görüntülenmemeleri için etten duvar ördü.



Arınç’ın evinin yakınlarında, suikast planladıkları iddiasıyla yakalanan bir binbaşı ve bir albay, serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hâkim Kadir Kayan, devlet sırrı olduğu belirtilen bilgilerin tutulduğu Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda arama yaparken, 2 subayın ajandasında isimleri olduğu öne sürülen 5 subay, 2 astsubay ve bir er gözaltına alınmıştı.



Geçtiğimiz cuma gününden bu yana Ankara Merkez Komutanlığı’nda gözaltında tutulan askerler, dün olağanüstü güvenlik önlemleri altında Ankara Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Askeri personel, saat 13.15 sıralarında adliyeye giriş yaparken, aynı saatlerde savcılık ve mahkeme katı da, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza Keleş’in talimatı üzerine basın mensuplarına yasaklandı.





5'ini savcı 3'ünü de mahkeme serbest bıraktı



Adliyeye tutuklu ve mahkûmların giriş-çıkış yaptığı nezarethane kapısından sokulan askerlerin, savcılık katına giriş yapmaları için, kapalı olan bir kapının kilidi matkap kullanılarak açıldı. Daha sonra Merkez Komutanlığı’ndaki sivil giyimli askerler, görüntü alınmaması için komutanlarının önüne geçerek etten duvar ördü.



Gözaltındaki 8 asker, çift sıra dizilen askerlerin önünden geçerek, savcılık katına girdi.

Bu sırada 8 askerden bazılarının tanınmamak için bere de taktığı görüldü. Askerlerin ifadeleri soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından alındı.



Yaklaşık 8 saat süren sorgulamanın ardından, 5 askeri personel serbest bırakılırken, Albay Y.A. ile Arınç’ın evinin önünde gözaltına alınan Albay E. Y.B. ve Binbaşı İ.G. tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 3 askerin serbest bırakılmasına karar verdi.





Dördüncü arama



Cuma gününden bu yana Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda yürütülen aramalar dün de devam etti. Cumhuriyet Savcısı, Hâkim Kayan ve beraberindeki polis ekipleriyle Seferberlik Bölge Başkanlığı’nın bulunduğu Kirazlıdere’deki askeri bölgeye 10.40’ta giriş yapan savcı, hâkim ve polisler 13 saat sonra 23.40’da karargâhtan ayrıldılar.