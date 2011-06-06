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GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI YENİŞEHİR (A.A)

06 Haziran 2011 21:16

-GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI YENİŞEHİR (A.A) - 06.06.2011 - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde HEPAR'lı gençler ile BDP'liler arasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, HEPAR'lı gençlerle BDP'liler arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlçede dün gece sözlü atışmanın ardından HEPAR'lı gençler ile BDP'liler arasında kavga çıkmış, olaylarda iki kişi yaralanırken, Hasan K ile kardeşi Emrah K gözaltına alınmıştı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve başından yaralanan Hüseyin S'nin tedaviye alınmış, durumu iyi olan diğer yaralı evine gönderilmişti.

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