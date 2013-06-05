Gözaltı sayısı 29 oldu; işte gözaltına neden olan tweetler

İzmir'de, İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen gösterilerle ilgili sosyal medya üzerinden halkı isyana teşvik ettikleri ve propaganda yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınanların sayısı 29'e yükseldi. Yaşları 20 ile 25 arasında değişen 29 kişinin aileleri de Yeşilyurt'taki emniyet binası önüne gelip duruma tepki gösterdi, gözaltıların haksız yere yapıldığını savundu. Bu arada 10 kişinin daha arandığı bildirildi.

10 kişi daha aranıyor

İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir'de düzenlenen gösterilerle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin evlerine dün (Salı) akşam satlerinde baskın düzenledi. Polis, "Halkı galeyana getirici, provakatif paylaşımlarla, olayların büyümesine sebep olma, kamu düzenini bozma, halkı kışkırtma, yalan haberlerle halkı suça tahrik etme" gerekçesiyle yaşları 20 ile 25 arasında değişen 29 kişiyi gözaltına aldı. Gençler ifadelerinin alınması için, Yeşilyurt Semti'ndeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Söz konusu suça karıştıkları ifade edilen 10 kişinin daha arandığı bildirildi.



Aileler duruma tepki gösterdi



Gözaltıların ardından aileler de çocuklarının götürüldüğü emniyet binasının önünde toplandı. Çocuklarının haksız yere gözaltına alındığını savunan ailelerden bazıları, hiç bir sosyal paylaşım sitesinde hesabının olmadığını belirtti. Gözaltına alınan İ.Ç.'nin babası Zafer Ç., "Dün akşam saatlerinde evimize 4-5 polis gelmiş. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum, kızım da akrabalarımızın yanında İzmir'de kalıyor. Polisler, kızımın Twitter'de paylaştıklarıyla ilgili emniyete götürüleceğini söylemiş. Bu nasıl iş anlamıyorum. Zaten bu paylaşımları herkes yapmıştı. O zaman herkes suçlu herkesi gözaltına alsınlar" dedi. Kızı E.Ö. gözaltına alınan Dilek Ö., kızının eylemlere dahi katılmadığını, kendilerine eziyet edildiğini savundu.



Sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüler



Bazı aileler, çocuklarının sosyal paylaşım sitelerinde hesaplarının bile olmadığını iddia etti. Öte yandan aileler, "Suç' olarak kabul edilen mesajların Türkiye'de bir çok kişi tarafından paylaşıldığını, bu doğrultuda paylaşan herkesin gözaltına alınması gerektiğini savundu. Bu arada, gözaltında tutulan kişilerden bazıları sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Engin: Serbest bırakılacaklar



CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin dün olduğu gibi bugün de ailelerin yanına gelip destek verdi. Engin, "Dün akşam da buradaydık, aileler tedirgin. Niye sadece bu kişiler için savcılık kararı verildi, bu tutarsız bir durum. Gözaltındakiler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmeden serbest bırakılacak. Aileler bu muameleyi hak etmiyor. Eğer bir suç işlendiyse bu suçu hepimiz işledik. Bu haksızlık ve hukuksuzluk. Bu durumu, İzmir Emniyeti'nin basiretsizliğini, becereksizliğini örtmesi olarak görüyorum. İzmir halkından özür dilenmesini bekliyoruz. Arkadaşlarımızın biran önce evlelerine dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

İşte o tweetler:

Eylemlere destek vermek amacıyla paylaşılan mesajlardan yola çıkılarak gözaltına alınanların kişisel sayfalarından gönderdikleri mesajlardan bazıları şöyle; "Direniş için kullanılabilecek Wi-Fi şifreleri", "19.30'da Gündoğdu Meydanı'nda buluşuyoruz", "Lozan Meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde polis var, gitmeyin", "Gündoğdu Meydanı'na biber gazı atıldı, buraya gelmeyin", "Tomalar gidiyor gaz sıkıyor, sopayla vuruyorlar".

Öte yandan, gözaltına alınanların, eylemlerde yaralananların ulaşması için gönüllü doktorların, gözaltına alınanlar için de gönüllü avukatların cep telefonu numalarını paylaştıkları öğrenildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İzmir’de Gezi Parkı’na yönelik Twitter’daki paylaşımları nedeniyle evinden operasyonla gözaltına alınan 38 kişiden Aynur Tıkıroğlu’nun “suç” sayılan twitlerinde, polislere, “Polisimiz hemen kendine yakışanı yapmalı, barışı sağlamalı” dediği görülüyor ve göstericilere “Taşkınlıkta bulunmayın” demesi dikkat çekiyor. Tıkıroğlu, gönüllü hukukçu ve doktorların isimlerini ve telefon numalarını da paylaşıyor.

İzmir’de, 31 Mayıs - 3 Haziran arasında twitter’da Gezi Parkı paylaşımları 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve bu kişilerden 36’sı gözaltına alındı veya kendiliğinden teslim oldu. Evlere yapılan baskınlarda telefonlara ve bilgisayarlara el kondu. TCK’nın 214 ve 217. maddelerine göre “suç işlemeye tahrik” ve “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından haklarından işlem yapılan gençlerden biri, üniversiteli Aynur Tıkıroğlu oldu. Evine yapılan operasyonla gözaltına alınan 23 yaşındaki Aynur Tıkıroğlu’nun ”twitlerine” el kondu.

* İzmir gözaltına alınacaklar 72 saat nezaretten sonra mahkemeye alınacak, baro numaralarını kaydet

* İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplanmaya devam ediyor. Lütfen Basmane’ye çekmeye çalışan sivillere inanmayın

* İzmir Alsancak wifi şifreleri

* Arkadaşlar polis bugün İzmir’de alınan göstericileri alıp dağıtacakmış, taşkınlıkta bulunmayın, saldırmayın

* İzmir doktor numaraları lütfen yayalım

* İzmir’deki işkence ve gözaltılar için ÇHD’den Avukat Özgür Dinçer Çalım ile irtibat kurabilirsiniz

* Ankara’daki seyyar doktor numaralarını aktarıyoruz

* Gündoğdu’ya yardım lazım, temizliğe yetişemiyoruz, eldiven ve çöp poşeti lazım

* Gezi Parkı olayındaki 17 yalan haber

* Yaşananlardan ders alan Kadir Topbaş ne yapacak acaba? Bir dahakine hardal gazı mı sıkacak?

* Basmane katlı otopark, acil yardım gerekli. İnsanları bayıltana kadar dövüyorlar.

* Halkınızı gazlayarak yaralayarak tahrik ederseniz, bundan herkes zarar görür. Polisimiz hemen kendine yakışanı yapmalı, barışı sağlamalı.

* Elektrik kesintisi olabilirmiş, telefonları şarj edelim, haberi duyuralım.

* Lanet olsun sizin gibi insanlara. Ambulansa gidenler bile rehin alınmış. Her yere dikkat edin, hiçbir yere saldırmayın, ne olur.

* Tahrik olmayın, yakıp yıkmayın. Sadece yürüyün güzel insanlar.

* Fuar’da plastik mermiye başladılar, dikkat.

* DEÜ rektörlüğünün önünde ambulans beklemekte.

* Yapmayın, yaptırmayın. 1- Her türlü ırkçı söylem, 2- Parti yandaşlığı, 3- Yanlış bilgilendirme, 4-Kışkırtma Provokasyon, 5- Küfürlü slogan

* Lütfen eylemlerdeki muhabir arkadaşlara hoşgörü...

* İzmir Alsancak’taki taksi nuramaları, paylaşın lütfen.